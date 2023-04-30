Самый важный закон апреля: в России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, полностью запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. С 1 июня 2023 года электронные устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет приобрести только в магазинах и павильонах. На выставках, ярмарках, в торговых автоматах или дистанционным способом продажу запретят. Не допускается выкладка и демонстрация таких устройств на прилавках и скидочные акции на них.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал этот закон самым важным из рассмотренных российским парламентом в апреле.

«Защитить здоровье детей неоднократно просили родители и учителя. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», - цитирует Володина сайт Госдумы.

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Спикер отметил, что максимальный штраф за продажу вейпов несовершеннолетним возрастет до 600 тысяч рублей.