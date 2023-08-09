«Из-за повышения курса доллара»: суши и роллы станут еще дороже

Суши и роллы. Фото: Global Look Press 

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов поделился важной информацией с россиянами.

Стало известно, что цены на суши и роллы в России скоро изменятся.

Оказалось, что падение курса рубля может отразиться неблагоприятным образом на ценах любимых россиянами продуктов.

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«Подорожание уже происходит. Оно может составить минимум 25%. Так происходит из-за повышения курса доллара. Почти все, с чем работает «японка» – импорт – рис, нори, лосось, рыба, почти вся. Это совершенно логичное и понятное повышение», – отметил эксперт.

«Однако цены растут и на импорт, и на российские товары. Есть российские товары, которые догоняют импорт с такой скоростью, тот же лосось из Мурманска, который ровно встраивается в цены импорта», – добавил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов в беседе с 1prime.ru.

Напомним, ранее диетолог рассказала, какой ингредиент поможет похудеть. 

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