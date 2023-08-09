«Из-за повышения курса доллара»: суши и роллы станут еще дороже

Стало известно, что цены на суши и роллы в России скоро изменятся.

Оказалось, что падение курса рубля может отразиться неблагоприятным образом на ценах любимых россиянами продуктов.

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