«Чуть-чуть с лимоном и перцем в воду»: диетолог назвала рецепт для преображения фигуры

Стало известно, какие продукты советует диетолог для сохранения стройности.

Эксперт рекомендует включать имбирь в свой повседневный рацион.

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«Если человек готов принимать имбирь на регулярной основе, можно добавлять его по чуть-чуть с лимоном и перцем в воду. Если отрицательных ощущений нет, тогда его можно употреблять в течение дня несколько раз. Вкус этого напитка приятный», – заявила врач-диетолог Римма Мойсенко gorodovoy.ru.