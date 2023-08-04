Советы эксперта: как сэкономить на поездке к морю на автомобиле

Стало известно, как правильно добираться до моря на машине.
Во-первых, важно поддерживать правильное давление в шинах. Опытные водители знают, что правильное давление в шинах может существенно повлиять на экономичность поездки. Увеличение давления в шинах на 0,1–0,2 бара поможет сэкономить 1–2% топлива.
Во-вторых, нужно рационально пользоваться кондиционером. Если позволяет погода, попробуйте проехать часть пути с закрытыми окнами и выключенным кондиционером.
При помощи этого вы сможете сэкономить дополнительные 0,5–1,0 литра на 100 километров.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В-третьих, при правильной подготовке автомобиля перед поездкой можно сэкономить топливо. Стоит заменить воздушный фильтр, если он уже подходит к концу своего срока службы. И важно проверить давление в шинах, уровень масла и охлаждающей жидкости.
В-четвертых, перед поездкой избегайте перегрузки багажника лишними вещами. Об этом рассказали в zr.ru.
Напомним, эксперты назвали курорт, где было зафиксировано 295 случаев укусов.