Советы эксперта: как сэкономить на поездке к морю на автомобиле

Стало известно, как правильно добираться до моря на машине.

Во-первых, важно поддерживать правильное давление в шинах. Опытные водители знают, что правильное давление в шинах может существенно повлиять на экономичность поездки. Увеличение давления в шинах на 0,1–0,2 бара поможет сэкономить 1–2% топлива.

Во-вторых, нужно рационально пользоваться кондиционером. Если позволяет погода, попробуйте проехать часть пути с закрытыми окнами и выключенным кондиционером.

