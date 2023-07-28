Кишит акулами: эксперты назвали курорт, где было зафиксировано 295 случаев укусов

Акулы. Фото: Global Look Press 

Лучше не рисковать и не заходить в воду в этом месте.

Стало известно, куда точно не стоит отправляться на отдых.

Место, где обитают множество акул, было определено экспертами. К слову, в этом месте было зафиксировано 259 случаев укусов. 

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Наиболее опасным временем и местом является округ Волусия во Флориде. В прекрасном месте для серфинга активность акул достигает пика. В этом месте не рекомендуется заходить в море днем в сентябре. Об этом рассказали в kurer-sreda.ru.

Напомним, ранее стало известно, когда отправиться на море.

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