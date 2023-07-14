«Вероятность длительного бархатного сезона велика»: на море лучше отправляться в сентябре

Синоптики рассказали, что к Черному морю лучше ехать в сентябре этого года.

Роман Вильфанд заявил, что в сентябре вода в море еще не успеет остыть. При этом непогода оставит Краснодарский край.

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