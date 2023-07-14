«Вероятность длительного бархатного сезона велика»: на море лучше отправляться в сентябре

Синоптики рассказали, что к Черному морю лучше ехать в сентябре этого года.
Роман Вильфанд заявил, что в сентябре вода в море еще не успеет остыть. При этом непогода оставит Краснодарский край.
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«Температура воды в Черном море очень высокая. Сейчас она составляет в Геленджике, Анапе, Сочи плюс 25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа. Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура», – отметил синоптик в беседе с tass.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали о причине непогоды в Москве.