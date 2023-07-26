«Возможен рост»: что будет с ценами на авиаперелеты и проезд в железнодорожном транспорте

Стало известно, что будет с ценами билетов на поезда и самолеты.
Эксперт рассказала, что стоимость авиабилетов и чеков на услуги ж/д транспорта будут меняться в зависимости от компании-перевозчика.
«Для пассажиров увеличение цены будет меняться в зависимости от авиакомпании, которая получает поддержку за счет федеральных субсидий», – отметила эксперт.
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«Цены на ж/д билеты увеличились в 2023 году на 8%, к осени возможен рост цен до 12%», – добавила Елена Никольская в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стали известны способы экономии на авиабилетах.