«Возможен рост»: что будет с ценами на авиаперелеты и проезд в железнодорожном транспорте

Стало известно, что будет с ценами билетов на поезда и самолеты.

Эксперт рассказала, что стоимость авиабилетов и чеков на услуги ж/д транспорта будут меняться в зависимости от компании-перевозчика.

«Для пассажиров увеличение цены будет меняться в зависимости от авиакомпании, которая получает поддержку за счет федеральных субсидий», – отметила эксперт.

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