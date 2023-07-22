Смотрите на курс рубля и ночные перелеты: как сэкономить на авиабилетах

Эксперт из мира туризма объяснил, как наиболее выгодно летать и не тратить огромные суммы на авиабилеты.

Оказалось, одно из самых выгодных будет ночное время в будние дни. Не забывайте и о билетах с вылетом в пятницу вечером или субботу утром и с возвращением в воскресенье или понедельник утром. Важно учитывать, что такие билеты разбирают в первую очередь.

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Если курс рубля растет, то билет лучше покупать в среду. А если курс падает, то обратите внимание на авиабилеты во вторник. Так удастся сэкономить. Поскольку перерасчет стоимости билетов происходит в ночь со вторника на среду. Об этом эксперт рассказал в беседе с ria.ru.