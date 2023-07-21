Три причины довериться покупателю: почему продавцы не взвешивают товар на кассе

Эксперты рассказали, когда в магазинах овощи и фрукты взвешиваются в зале, а когда только на кассах.

У продавцов есть много причин не взвешивать продукты самостоятельно.

Во-первых, экономия времени. Кассиры могут быть заняты другими клиентами, оформлением заказов или разрешением споров. А самовзвешивание позволяет покупателю самостоятельно справляться с этой задачей и не задерживать кассиров.

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Во-вторых, точность. Кассиры могут ошибиться в весе товара и наклеить несоответствующий стикер, что приведет к недовольству покупателя.

В-третьих, удобство. Покупатель может сам решить, какой стикер использовать и как его наклеить на товар.