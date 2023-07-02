Стало известно, какие мужчины не отличаются щедростью.

Оказалось, парни с именем Роман часто являются успешными предпринимателями и тратят огромные суммы денег на поддержание своего стиля и имиджа. Когда же речь заходит о своей второй половинке или детях, они становятся скупыми.

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Как и Романы, обладатели имени Константин не отличаются щедростью. Они всегда записывают все свои траты в личную книжку. Они стараются уравнять эти расходы со своей возлюбленной. Константин всегда помнит все свои покупки. Об этом рассказали в kinoafisha.info.