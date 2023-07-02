Так вы разбогатеете быстро и легко – примените тибетскую формулу материального достатка

Стало известно, какая тибетская формула богатства может приумножить состояние.

Эксперт отметила, что нужно активировать четыре зоны пространства определенными предметами.

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Во-первых, на север важно убрать колосья пшеницы. А на юг стоит поставить красивое дерево из самоцветов. Также подойдет денежное дерево.

Что касается западного направления, туда нужно разместить священную корову. И на востоке должен стоять фонтан. Об этом рассказали в sportkp.ru.