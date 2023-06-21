Такого не было уже давно: авиабилеты эконом-класса сильно подорожали

Росстат сообщил о рекордном росте цен на авиабилеты эконом-класса.

С мая прошлого года по май нынешнего их стоимость выросла на 28%.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению экспертов, такое подорожание связано с увеличением цен на керосин и уменьшением субсидий. Предыдущий рекорд роста цен был зарегистрирован в 2010 году. Представители авиаотрасли опасаются, что это может затормозить развитие внутренних перелетов в стране. Такая информация появилась в rbc.ru.