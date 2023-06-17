«Колючие» одеяла и старые подушки останутся в прошлом: РЖД порадовали новым решением

Стало известно, что спать на полках в вагонах поездов будет удобнее. Так как перевозчик решил заменить материалы, из которых изготавливают мебель для пассажиров.
Теперь в поездах появятся современные постельные принадлежности. А в некоторых фирменных поездах будет выдаваться специальное «меню» подушек. Пассажир сможет выбрать наполнитель, мягкость и высоту подушки.
«Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла мы также меняем на новые – из современных износостойких и гипоаллергенных материалов», – рассказал Пястолов.
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«Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня «колючие» одеяла и старые подушки встречаются очень редко. В эксплуатации осталось порядка 20% одеял и 5% подушек старого образца. Но очень скоро и их заменим на новые», – добавил генеральный директор в беседе с ria.ru.