«Колючие» одеяла и старые подушки останутся в прошлом: РЖД порадовали новым решением

Стало известно, что спать на полках в вагонах поездов будет удобнее. Так как перевозчик решил заменить материалы, из которых изготавливают мебель для пассажиров.

Теперь в поездах появятся современные постельные принадлежности. А в некоторых фирменных поездах будет выдаваться специальное «меню» подушек. Пассажир сможет выбрать наполнитель, мягкость и высоту подушки.