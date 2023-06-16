Российские власти рассказали, что будет с мессенджером WhatsApp

Стало известно, определили ли власти судьбу WhatsApp в России.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отметили, что Telegram оказался популярнее WhatsApp. При этом будущее последнего мессенджера не решалось на федеральном уровне.

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А отток чиновников и государственных компаний из WhatsApp никак не связан с административными ограничениями.