Для кого парковки могут быть бесплатными первый час: в Госдуму внесли новый закон

Стало известно о нововведении, которое затронет пользователей парковок.

Оказалось, парковки для беременных россиянок в первый час стоянки станут бесплатными. Проект уже внесен в Госдуму.

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По словам эксперта, за один час беременные успевают пройти необходимые им обследования у врачей. И на этот час им будет можно не платить за парковку возле медицинского учреждения.