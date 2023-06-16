Для кого парковки могут быть бесплатными первый час: в Госдуму внесли новый закон

Стало известно о нововведении, которое затронет пользователей парковок.
Оказалось, парковки для беременных россиянок в первый час стоянки станут бесплатными. Проект уже внесен в Госдуму.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам эксперта, за один час беременные успевают пройти необходимые им обследования у врачей. И на этот час им будет можно не платить за парковку возле медицинского учреждения.
«После постановки на учет у акушера-гинеколога женщина сообщает номер своей машины в единую информационную базу беременных. Эти данные должны будут передаваться, либо будет обеспечен доступ администраторам парковок к базе данных. Но для технической реализации инициативы необходимо создание единой информационной платформы, которой будут пользоваться лечебные заведения и администраторы парковок», — отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее россиянам рассказали о росте цен на такси.