Опасения подтвердились: цены на такси изменятся уже скоро

Россияне в ближайшее время увидят рост цен на такси.

Профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Челухина поделилась важной информацией с россиянами. Она объяснила, как отразится на ценах за такси принятый Госдумой закон об обязательном страховании пассажиров.

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Эксперт отметила, что рост цен оправдывается выплатой страховых в определенных случаях.