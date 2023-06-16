Опасения подтвердились: цены на такси изменятся уже скоро

Россияне в ближайшее время увидят рост цен на такси.
Профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Челухина поделилась важной информацией с россиянами. Она объяснила, как отразится на ценах за такси принятый Госдумой закон об обязательном страховании пассажиров.
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Эксперт отметила, что рост цен оправдывается выплатой страховых в определенных случаях.
«Расходы на обязательные виды страхования включаются в себестоимость оказываемых услуг, поэтому нововведение не может не отразиться на ценах. Для крупных автопарков страховые взносы не должны стать существенным бременем. Но дополнительные расходы могут стать весьма ощутимыми для индивидуальных предпринимателей, в частности, работающих в регионах», — рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперты рассказали о смене некоторых купюр.