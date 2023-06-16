«Модернизация банкнот идет по плану»: купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей изменятся

Стало известно, в России произойдет модернизация номиналов в 1000 и 5000 рублей.

Оказалось, в кошельках россиян скоро появится новые купюры.

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«Модернизация банкнот идет по плану. В этом году Банк России намеревается объявить о запуске в обращение двух модернизированных номиналов — 1000 и 5000 рублей. Пока эта работа идет по плану. Думаю, что до конца года будут представлены новые банкноты, обновленные в логике 100, 200, 2000 рублей», — отметили в tv.rbc.ru.