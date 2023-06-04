Россияне получат повышенные социальные выплаты

Стало известно, когда россияне увидят увеличенные больничные и декретные выплаты.
К слову, меры поддержки зависят от текущего уровня минимального размера оплаты труда. После индексации МРОТ в 2024 году станут больше и соцвыплаты.
«Средний МРОТ в 2024 по стране увеличится до 19 242 рублей. Индексация составит 18,9% или плюс 3000 рублей. От величины МРОТ зависит размер больничных и декретных выплат по беременности и родам», – рассказала аналитик.
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«Для людей со стажем от восьми лет он будет рассчитываться как 100% МРОТ за месяц. Со стажем от пяти до восьми лет база расчетов – 80% МРОТ или 15 393,6 рубля. Для работников со стажем до пяти лет – 60% МРОТ, или 11 545,2 рубля», – добавила эксперт в беседе с ura.news. ru.
Напомним, ранее в Госдуме посоветовали банкам не обращать внимание на кредитные истории заемщиков.