Россияне получат повышенные социальные выплаты

Стало известно, когда россияне увидят увеличенные больничные и декретные выплаты.

К слову, меры поддержки зависят от текущего уровня минимального размера оплаты труда. После индексации МРОТ в 2024 году станут больше и соцвыплаты.

«Средний МРОТ в 2024 по стране увеличится до 19 242 рублей. Индексация составит 18,9% или плюс 3000 рублей. От величины МРОТ зависит размер больничных и декретных выплат по беременности и родам», – рассказала аналитик.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».