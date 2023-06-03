В Госдуме посоветовали банкам не обращать внимание на кредитные истории заемщиков

Депутаты Госдумы не прочь сократить срок отслеживания кредитной истории заемщиков банками с семи до трех лет.

Представитель Госдумы Наталья Костенко объяснила свою инициативу тем, что после единичной просрочки заемщик может значительно улучшить свою финансовую ситуацию. При этом банки все еще могут отказывать ему в кредите из-за отрицательной истории.

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Однако этому предложению противоречат противники. Утверждается, что три года – это слишком короткий промежуток времени для объективной оценки заемщика. По их мнению, банки не будут одобрять большие займы при таких условиях, а только небольшие кредиты. Об этом сообщили в iz.ru.