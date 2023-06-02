Могут рассчитывать на выплаты: как россиянам получить 100 тысяч рублей от государства

Стало известно, как россиянам получить компенсацию до 100 000 рублей от государства.
Речь идет о случаях, когда средства с карты или счета были украдены. Стоит отметить, что данный вид страхования доступен не для всех.
«Если клиент заключил договор в соответствии с действующими нормами, как, например, в случае с добровольным медицинским страхованием, то он может рассчитывать на выплаты и покрытие рисков», – начал эксперт.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Однако стоит понимать, что страховка добровольная, если она не оформлена, то не происходит покрытие риска. Риск покрывается только в сумме ущерба, то есть если было потеряно 20 тысяч рублей при страховом покрытии 100 тысяч, то будет возмещено 20.
Если потеряно 120 тысяч, то работает лимит в 100 тысяч. Аналогичная система действует в части системы страхования вкладов, где сумма возмещения лимитирована в 1,4 млн рублей», – заключил специалист в беседе с vnimanie.pro.