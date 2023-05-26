Россиянам хотят дать третий выходной на неделе — насколько это реально

Российские трудящиеся привыкли к пятидневной рабочей неделе. Однако многие не против отдыхать больше. Появится ли третий выходной на неделе, рассказали специалисты.
Согласно опросу, проведенному на сайте hh.ru, более 80% работодателей не против еще одного выходного для сотрудников. Четырехдневную рабочую неделю поддерживает большинство, но пока к переводу персонала на новый график готовы лишь 4% компаний.
Представители компаний уверены, что четырехдневная рабочая неделя предотвратит выгорание у сотрудников. Но при этом заработные платы станут меньше. И это не понравится россиянам.
Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Ганина объяснила, что компании пока не приспособлены к возможной дополнительной нагрузке в нестабильных экономических условиях. При этом эксперты не исключают появление третьего выходного в будущем. Об этом рассказали в iz.ru.
Напомним, ранее стало известно, что малоимущие россияне смогут забрать по 350 тысяч рублей.