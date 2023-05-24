Государство решит материальные проблемы: малоимущие россияне смогут забрать по 350 тысяч рублей

Деньги. Фото: Global Look Press 

Юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов поделился важной информацией с россиянами.

Помощь от государства в размере до 350 тысяч рублей могут получить граждане, чей уровень дохода оказался ниже прожиточного минимума в регионе.

Такие россияне могут получить средства для развития своего бизнеса, а еще помощь при составлении бизнес-плана и поиске рынков сбыта продукции. Государство может предоставить им социальный контракт, который решит материальные проблемы.

«Максимальный размер помощи на собственное дело составляет 350 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей», – рассказал эксперт.

Также граждане могут получить возможность обучения и устройства на высокооплачиваемую работу. Об этом рассказали в 1prime.ru.

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