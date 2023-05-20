«Лучше купить все продукты заранее»: эксперт рассказала, как нужно собираться на дачу

Еще одним обязательным пунктом в списке вещей для дачи должна быть аптечка. Обязательный ее минимум – это обезболивающие средства, пластырь и антисептик.

Напомним, ранее в Госдуме объяснили, почему не стоит ставить в огороде садового гнома.