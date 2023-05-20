«Лучше купить все продукты заранее»: эксперт рассказала, как нужно собираться на дачу

Стало известно, как правильно готовиться к поездке на дачу.
Психолог посоветовала первым делом составить список необходимых вещей и продуктов для дачи.
«Нужно правильно оценить количество продуктов, которые необходимо привезти с собой. Лучше купить все продукты заранее, чтобы не тратить время на покупку на месте. При этом нужно учесть количество человек и продолжительность пребывания на даче», – рассказала эксперт.
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«Кроме того, стоит обязательно проверить состояние мебели и кухонной утвари на даче. Если какие-либо предметы нуждаются в замене или ремонте, их нужно обязательно заменить или исправить заранее», – заявила Жукова в беседе с vnimanie.pro.
Еще одним обязательным пунктом в списке вещей для дачи должна быть аптечка. Обязательный ее минимум – это обезболивающие средства, пластырь и антисептик.
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