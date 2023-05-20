«Не тратьте деньги и усилия»: в Госдуме объяснили, почему не стоит ставить в огороде садового гнома

Оказалось, что лучше не ставить в своем саду дачных гномов в качестве украшений.

Депутат Госдумы заявил, что гипсовые гномы, а также пластиковые пруды и разноцветная галька больше не явяются актуальными аксессуарами для сада и дачи.

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«В погоне за улучшением своего участка стоит знать, что есть садовые объекты, которые постепенно выходят из моды. Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны...

Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично», – отметил депутат в беседе с ria.ru.