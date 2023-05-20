Как выбрать по-настоящему спелую черешню: достаточно одной детали

Есть простой и проверенный способ не ошибиться во время покупки черешни.

Всем хочется избежать выбора кислой черешни, а взять сладкие ягоды. Чтобы это произошло, необходимо посмотреть на плодоножку. У спелой черешни она будет зеленой.

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А вот высохшая плодоножка темного цвета укажет на то, что ягода лежит на прилавке уже очень давно. Еще не нужно забывать, что сезон черешни только начинается в июне. Заканчивается он в августе. Именно тогда процент спелых ягоды увеличивается. Об этом рассказали belnovosti.by.