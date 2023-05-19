Можете загубить клубнику: что недопустимо при выращивании ягоды

Клубника. Фото: Global Look Press 

Обратите внимание на свои удобрения и другие способы улучшения урожая.

Стало известно, как правильно выращивать клубнику.

Эксперты подчеркивают, что клубника – очень привередливая культура. Важно следить не только за подкормкой, но и за поливом растения.

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Клубнику нельзя поливать холодной водой. В этом случае культура будет подвержена заболеваниям. Нужно использовать для полива жидкость комнатной температуры.

Клубнику важно поливать дважды в неделю во время ее цветения. Во время дождливой погоды внесение воды можно сократить до одного раза в две недели.

Поливать клубнику стоит утром или вечером. На один квадратный метр грядок хватит 20 литров воды. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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