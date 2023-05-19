Можете загубить клубнику: что недопустимо при выращивании ягоды

Стало известно, как правильно выращивать клубнику.

Эксперты подчеркивают, что клубника – очень привередливая культура. Важно следить не только за подкормкой, но и за поливом растения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Клубнику нельзя поливать холодной водой. В этом случае культура будет подвержена заболеваниям. Нужно использовать для полива жидкость комнатной температуры.