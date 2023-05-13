Эксперт назвала условие, при котором остекление балкона приведет к штрафу до 50 тысяч рублей

Специалист рассказала, при каком условии за остекление балкона может прилететь штраф.
К слову, за незаконное остекление балкона россияне могут получить штраф до 50 тысяч рублей.
«Вообще остекление балкона не требует получения разрешения соответствующего органа. Но только если оно не ведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания», – отметила эксперт.
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«А также помехам в работе инженерных систем, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, порче противопожарных устройств», – добавила юрист в беседе с 1prime.ru.
Штраф для физических лиц составит от двух до 2,5 тысячи рублей, а для юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее юрист рассказал, что обязательно нужно сделать выигравшим в лотерею.