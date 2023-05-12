Юрист рассказал, что обязательно нужно сделать выигравшим в лотерею

Эксперт рекомендует обращаться к экономистам, чтобы не потратить деньги на ветер. Поскольку чаще выигрывают в лотерею финансово неграмотные люди, им должны помогать специалисты.

Напомним, ранее стало известно, что на россиян теперь чаще вешают кредиты.