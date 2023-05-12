Юрист рассказал, что обязательно нужно сделать выигравшим в лотерею

Лотерея. Фото: Global Look Press 

Уолтер В. Бреннер объяснил, какую ошибку нельзя допустить всем тем, кто сорвал куш.

Эксперт назвал главную причину дальнейших неудач выигравших в лотерею.

Юрист отметил, что обычно победители лотерей стараются сами распоряжаться полученными средствами.

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«Большинство обладателей больших выигрышей нуждаются в помощи, чтобы ориентироваться в мире больших денег», – сообщил эксперт в беседе с the-sun.com.

Эксперт рекомендует обращаться к экономистам, чтобы не потратить деньги на ветер. Поскольку чаще выигрывают в лотерею финансово неграмотные люди, им должны помогать специалисты.

Напомним, ранее стало известно, что на россиян теперь чаще вешают кредиты.

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