На россиян стали чаще вешать кредиты: Банк России примет меры

Деньги. Фото: Global Look Press 

Мошенники подставляют невиновных граждан.

Стало известно, что на россиян стали массово оформлять кредиты.

Все больше граждан не по своей воле оказываются должны микрофинансовым организациям (МФО).

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Все дело в том, что должниками россияне становятся по вине мошенников. В отчете Банка России от 5 мая сообщили, что за первый квартал 2023 года число жалоб на МФО выросло на 36,8%.

Центробанк настаивает на том, чтобы личности заемщиков проверялись тщательнее. Более того, вполне реально появление закона, который позволит россиянам юридически ввести самозапрет на оформление кредитов.

Напомним, ранее специалист поделился информацией о штрафах в своей квартире.

 

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