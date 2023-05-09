На россиян стали чаще вешать кредиты: Банк России примет меры

Центробанк настаивает на том, чтобы личности заемщиков проверялись тщательнее. Более того, вполне реально появление закона, который позволит россиянам юридически ввести самозапрет на оформление кредитов.

Напомним, ранее специалист поделился информацией о штрафах в своей квартире.