На россиян стали чаще вешать кредиты: Банк России примет меры

Стало известно, что на россиян стали массово оформлять кредиты.
Все больше граждан не по своей воле оказываются должны микрофинансовым организациям (МФО).
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Все дело в том, что должниками россияне становятся по вине мошенников. В отчете Банка России от 5 мая сообщили, что за первый квартал 2023 года число жалоб на МФО выросло на 36,8%.
Центробанк настаивает на том, чтобы личности заемщиков проверялись тщательнее. Более того, вполне реально появление закона, который позволит россиянам юридически ввести самозапрет на оформление кредитов.
Напомним, ранее специалист поделился информацией о штрафах в своей квартире.