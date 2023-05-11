«Будет капризным»: астролог рассказала, каким вырастет внук певицы Славы и предупредила об опасности

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«Солнечный знак Овен, восходящий знак Лев. Это значит, что два огненных знака он будет проецировать на себе. Его окружающие будут видеть, как на лидера. За ним будут хотеть идти. Именно знак Льва дает ему это право. Однако это только по Москве. Если он будет переезжать в другие города, то у него сетка домов поменяется, формула поменяется и вся жизнь может поменяться.

Талисман у него: камень – рубин, металл – золото. Благоприятный цвет оранжевый – он будет гармонизировать личность. У Вольфа Мессинга был перстень из золота с рубином, такое некое кольцо всевластия. Это талисман, который помогает в лидерских вещах, например, повести за собой народ.

Благоприятные знаки зодиака для него Водолей и Козерог. Психологические особенности: он волевой тип личности с преобладанием эмоций. Может быть истеричным, плаксивым, склонен к нападению. Если что-то будет не по его указанию, то устроит шоу с фейерверками.

Личность диструктивная. Это из серии, живет и все хорошо, а потом становится скучно и он все резко меняет.

Если смотреть в будущее, то в Москве вижу опасность – две печати несчастья. Это Сатурн в седьмом доме. Он отвечает за партнеров, как по браку, так и по бизнесу. Сатурн создает проблемы. Партнер может быть старше по возрасту или статусу. А также Марс в десятом доме – это карьера, а Марс это война.

В карьере ему придется доказывать все, пробиваться. К слову, у него переезд по средству брака. Это может быть переезд за границу. Брак может быть по любви, но также возможен и на материальной основе.