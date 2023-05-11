«Будет капризным»: астролог рассказала, каким вырастет внук певицы Славы и предупредила об опасности

Певица Слава уже много лет выступает на сцене. Она часто хвасталась талантами дочки Саши Морозовой, которая тоже стала петь. Но в этом году девушка вышла замуж и стала мамой. Теперь у артистки растет внук, который родился 30 марта под знаком зодиака Овен. Для сайта Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева составила для него гороскоп.
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«Солнечный знак Овен, восходящий знак Лев. Это значит, что два огненных знака он будет проецировать на себе. Его окружающие будут видеть, как на лидера. За ним будут хотеть идти. Именно знак Льва дает ему это право. Однако это только по Москве. Если он будет переезжать в другие города, то у него сетка домов поменяется, формула поменяется и вся жизнь может поменяться.
Талисман у него: камень – рубин, металл – золото. Благоприятный цвет оранжевый – он будет гармонизировать личность. У Вольфа Мессинга был перстень из золота с рубином, такое некое кольцо всевластия. Это талисман, который помогает в лидерских вещах, например, повести за собой народ.
Благоприятные знаки зодиака для него Водолей и Козерог. Психологические особенности: он волевой тип личности с преобладанием эмоций. Может быть истеричным, плаксивым, склонен к нападению. Если что-то будет не по его указанию, то устроит шоу с фейерверками.
Личность диструктивная. Это из серии, живет и все хорошо, а потом становится скучно и он все резко меняет.
Если смотреть в будущее, то в Москве вижу опасность – две печати несчастья. Это Сатурн в седьмом доме. Он отвечает за партнеров, как по браку, так и по бизнесу. Сатурн создает проблемы. Партнер может быть старше по возрасту или статусу. А также Марс в десятом доме – это карьера, а Марс это война.
В карьере ему придется доказывать все, пробиваться. К слову, у него переезд по средству брака. Это может быть переезд за границу. Брак может быть по любви, но также возможен и на материальной основе.
У него есть своя формула успеха. Даже если бы он не родился в звездной семье, то все равно бы нашел чем выделиться. У него также есть способность к спорту, но не профессиональному. А вот умение играть и сценичность у него отсутствуют полностью. Он может быть танцором, но не актером. Деньги зарабатывать ему будет тяжело, скорее всего будет помощь от кого-то», – рассказала астролог.
Она отметила, что внуку Славы не будет интересно учится. Однако информацию мальчик будет быстро схватывать. Мотивацией для него может стать обучение в соревновании. Если ему поставят цель принести больше пятерок чем кто-то, то он будет активно учиться. Савельева не стала скрывать, что он также может срывать уроки и спорить.
«У него есть слабое место. Он будет капризным, недоверчивым и обидчивым. Также у мальчика будет выраженная забота. Ему будет хотеться нянчить кого-то. Он может любить готовить. легко сможет подстраиваться под ситуации. За девушками будет ухаживать талантливо. А он будет обращать внимание к тому, как девушка готовит, как относится к его маме», – добавила Анна.
Она также пояснила, как избежать мальчику опасности в Москве. Астролог отметила, что его будет тянуть в спорт, который дает адреналин. Ему будет хотеться эмоций. Но из-за опасного вида спорта могут быть травы.
«Не нужно оберегать его, а научить его что делать. Чем раньше он начнет таким заниматься, тем больше навыков и ловкости у него будет. Однако лучше застраховать его жизнь», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro