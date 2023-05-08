«Запрещается шуметь»: специалист поделился информацией о штрафах в своей квартире

Стало известно, когда россиянина могут оштрафовать в собственной квартире.
Оказалось, есть действия, которые приведут к штрафу.
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«Первое – шум. Время, в которое запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего – это время с 22:00 до 7:00 и «тихий час» в обед», – рассказал эксперт.
«В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тысяч рублей. Второе – перепланировка. Желание объединить балкон с кухней или спальню с кухней самостоятельно – не всегда законно. Штраф до 2,5 тысячи рублей», – добавил специалист в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее специалист рассказала, можно ли вернуть товар без чека.