«ВКонтакте» разрабатывает свое приложение для знакомств на замену Tinder

После объявления о том, что Tinder тоже покинет Россию, многие задумались о создании отечественного аналога популярного приложения для знакомств.

Свой аналог уже разрабатывает социальная сеть «ВКонтакте», его запуск может состояться летом 2023 года. Причем у компании уже есть сервис «VK Знакомства», но вряд ли пользователи социальной сети обрадуются, что их личную страницу ВК можно найти через приложение для знакомств. А вдруг кто-то из друзей попадется? В общем, медиагиганту понадобился новый сервис, оторванный от «ВКонтакте». А тут как раз ниша освобождается. Другое популярное приложение с похожим функционалом - Badoo - покинуло Россию еще в 2022 году.

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Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что Tinder, предположительно, будет работать в РФ до 30 июня. Его плюс, как приложения для знакомств, заключается в том, что можно найти готовых к общению людей, находящихся недалеко от пользователя.