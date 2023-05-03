«Мошенники создают зеркало сайта»: будьте осторожнее, когда вам предлагают работу на маркетплейсах

Россияне все чаще получают предложения о работе на маркетплейсах через смс-сообщения. Однако это оказалось еще одной схемой телефонного мошенничества.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов объясняет, что в сообщениях обещаются удобные условия работы: высокая зарплата и удобный график. Мошенники отправляют ссылку на интернет-портал и убеждают жертву в том, что сайт оригинальный и работает исправно.

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