«Заставляет задуматься о собственной безопасности»: появился новый способ мошенничества через мессенеджеры

Использование некоторых мессенджеров может поставить вашу безопасность под угрозу.
Эксперт рассказала, как мошенники могут обмануть с помощью социальных сетей. Оказалось, злоумышленники чаще всего притворяются сотрудниками банков.
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Дело в том, что услуга блокировки нежелательных звонков у сотовых операторов не распространяется на социальные сети и мессенджеры. И мошенники звонят россиянам и представляются служащими банков.
«Повсеместная распространенность различных мессенджеров делает нашу жизнь не только проще, но и заставляет задуматься о собственной безопасности в информационном пространстве. Номера телефона мы оставляем повсеместно, в том числе и в финансовых организациях при получении услуг», – рассказала специалист в беседе с vnimanie.pro.
К слову, настоящий сотрудник банка не станет звонить через мессенджер.