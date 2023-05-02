«Заставляет задуматься о собственной безопасности»: появился новый способ мошенничества через мессенеджеры

Использование некоторых мессенджеров может поставить вашу безопасность под угрозу.

Эксперт рассказала, как мошенники могут обмануть с помощью социальных сетей. Оказалось, злоумышленники чаще всего притворяются сотрудниками банков.

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Дело в том, что услуга блокировки нежелательных звонков у сотовых операторов не распространяется на социальные сети и мессенджеры. И мошенники звонят россиянам и представляются служащими банков.