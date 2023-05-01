«Не допустить личное на площадку»: Милош Бикович впервые рассказал, в каких отношениях остался с Аглаей Тарасовой после окончания романа

Исполнитель главной роли в фильме «Холоп» Милош Бикович впервые рассказал о взаимоотношениях с экс-избранницей Аглаей Тарасовой.

Напомним, в апреле 2018 года Аглая и Милош публично заявили о своем решении расстаться. Несмотря на разрыв отношений, знаменитости остались коллегами. Милошу и Аглае приходится встречаться на съемочной площадке.

Поэтому журналист Надежда Стрелец поинтересовалась, как Милошу Биковичу удается без лишних эмоций работать с бывшей девушкой.

«Есть профессиональные грани, которые для этого и есть, чтобы не допустить личное на площадку. Это так, и когда с друзьями снимаешься, и с людьми, с которыми в чем-то не согласен, с которыми есть какой-то спор», – объяснил Милош Бикович.

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