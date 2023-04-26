Лучше найти другое место для хранения: почему не стоит класть СНИЛС в паспорт

Стало известно, почему нельзя носить СНИЛС в паспорте.

Часто россияне для удобства кладут в обложку паспорта СНИЛС. Однако в случае потери основного документа гражданина России, вторая важная бумага окажется в неизвестных руках. Мошенники могут воспользоваться и паспортом, и СНИЛСом.

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Банк не дает кредит без человека, кому принадлежат документы, только при выдаче сумм больше 15 тысяч рублей. Однако мелкие займы может получить любой, кто придет с вашими паспортом и СНИЛСом. Об этом сообщили в fbm.ru.