Лучше найти другое место для хранения: почему не стоит класть СНИЛС в паспорт

СНИЛС и паспорт. Фото: Global Look Press 

Эксперты предупредили рассеянных граждан.

Стало известно, почему нельзя носить СНИЛС в паспорте.

Часто россияне для удобства кладут в обложку паспорта СНИЛС. Однако в случае потери основного документа гражданина России, вторая важная бумага окажется в неизвестных руках. Мошенники могут воспользоваться и паспортом, и СНИЛСом.

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Банк не дает кредит без человека, кому принадлежат документы, только при выдаче сумм больше 15 тысяч рублей. Однако мелкие займы может получить любой, кто придет с вашими паспортом и СНИЛСом. Об этом сообщили в fbm.ru.

Напомним, ранее стало известно, за что можно отсудить 17 тысяч рублей у магазинов.

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