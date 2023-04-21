Магазин не обменивает сертификат на деньги: за что можно отсудить 17 тысяч рублей

Стало известно, как магазин парфюмерии заплатил через суд россиянке компенсацию за то, что неправильно распорядился ее сертификатом.
Подарочный сертификат оказался для жительницы Новосибирска не приятным презентом, а головной болью. Все дело в том, что магазин отказался возмещать полную стоимость сертификатов. А их у россиянки было три. Торговая сеть хотела удержать 20% от номинала.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Гражданка обратилась в суд и получила хорошую компенсацию.
«Взыскать денежные средства в размере 8000 рублей, неустойку 2400 рублей, компенсацию морального вреда в 1000 рублей, штраф 5700 рублей», — процитировали поставление мирового суда в Precedent.tv.
Напомним, ранее эксперт предсказал снижение цен на первичное жилье.