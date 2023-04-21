Магазин не обменивает сертификат на деньги: за что можно отсудить 17 тысяч рублей

Стало известно, как магазин парфюмерии заплатил через суд россиянке компенсацию за то, что неправильно распорядился ее сертификатом.

Подарочный сертификат оказался для жительницы Новосибирска не приятным презентом, а головной болью. Все дело в том, что магазин отказался возмещать полную стоимость сертификатов. А их у россиянки было три. Торговая сеть хотела удержать 20% от номинала.

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Гражданка обратилась в суд и получила хорошую компенсацию.