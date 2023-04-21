Магазин не обменивает сертификат на деньги: за что можно отсудить 17 тысяч рублей

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Жительница Новосибирска выиграла у торговой сети по продаже косметики и парфюмерии.

Стало известно, как магазин парфюмерии заплатил через суд россиянке компенсацию за то, что неправильно распорядился ее сертификатом.

Подарочный сертификат оказался для жительницы Новосибирска не приятным презентом, а головной болью. Все дело в том, что магазин отказался возмещать полную стоимость сертификатов. А их у россиянки было три. Торговая сеть хотела удержать 20% от номинала.

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Гражданка обратилась в суд и получила хорошую компенсацию.

«Взыскать денежные средства в размере 8000 рублей, неустойку 2400 рублей, компенсацию морального вреда в 1000 рублей, штраф 5700 рублей», — процитировали поставление мирового суда в Precedent.tv.

Напомним, ранее эксперт предсказал снижение цен на первичное жилье

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