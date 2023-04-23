«Стоит ожидать подорожания»: эксперт рассказал, что будет с ценами в магазинах в ближайшее время

Специалист ответил на волнующий россиян вопрос о ценах на отечественном рынке.
По словам Разуваева, в ближайшее время россияне увидят рост цен во всех сегментах рынка:
«Стоит ожидать подорожания буквально на все: импортные продукты, бытовую технику, предметы домашнего обихода, мебель. Грубо говоря, если раньше какая-нибудь немецкая вилка стоила 50 рублей, то теперь она будет стоить сотню».
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«Я, конечно, не утверждаю, что абсолютно все подорожает ровно в два раза, нет — разброс будет большой, в зависимости от той или иной категории товаров. Однако в общем и целом, нам стоит ожидать подорожания импортных товаров на 20-30%», — подчеркнул Разуваев в беседе с osnmedia.ru.
Напомним, ранее специалист рассказал, что станет с рублем.