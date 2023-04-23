«Стоит ожидать подорожания»: эксперт рассказал, что будет с ценами в магазинах в ближайшее время

Специалист ответил на волнующий россиян вопрос о ценах на отечественном рынке.

По словам Разуваева, в ближайшее время россияне увидят рост цен во всех сегментах рынка:

«Стоит ожидать подорожания буквально на все: импортные продукты, бытовую технику, предметы домашнего обихода, мебель. Грубо говоря, если раньше какая-нибудь немецкая вилка стоила 50 рублей, то теперь она будет стоить сотню».

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