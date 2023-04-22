«Колебания будут достаточно небольшими»: специалист рассказал, что станет с рублем

Специалист из мира экономики сделал прогноз будущего курса рубля.
Оказалось, что на положение российской валюты влияют два фактора: отсутствие гарантий на устойчивость роста цен на нефть и планы стран «Большой семерки» запретить почти весь экспорт товаров в Россию.
«Я думаю, что какое-то время он будет находиться примерно в этих границах, колебания будут достаточно небольшими – в пределах рубля. Более отчетливо сказать [о его будущем] можно будет попозже, в пределах недели-двух», – начал специалист.
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«Понятно, что, если это произойдет, это ухудшит определенным образом экономическую ситуацию в России, потому что товары станут дороже и дефицитнее», – добавил Григорьев.
Эксперт предполагает, что курс упадет на 2-4 единицы.
«Но я не думаю, что это будет долгосрочный процесс, потому что у нас должен заработать в конце мая-июне эффект от того, что изменится формула расчетов нефтяных доходов – она будет более выгодная для рубля и просто большее количество валюты станет поступать на рынок. Это стабилизирует курс», – рассказал Григорьев в беседе с lenta.ru.