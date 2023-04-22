Такого вы еще не видели: Ozon сделал важное заявление для покупателей

Стало известно, что Ozon решил поменять способы доставки.

Теперь забрать товар можно из отделения почты.

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Для некоторых пользователей этой онлайн-площадки такой вариант получения товара удобнее. Если пункт выдачи товара находится далеко, то можно просто зайти на почту.

Нужно будет назвать номер товара или показать сотруднику штрих-код на смартфоне. Тех, кто приходит за товаром с Ozon, будут обслуживать в приоритетном порядке. Такая информация появилась на сайте «Почты России».