Такого вы еще не видели: Ozon сделал важное заявление для покупателей

Стало известно, что Ozon решил поменять способы доставки.
Теперь забрать товар можно из отделения почты.
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Для некоторых пользователей этой онлайн-площадки такой вариант получения товара удобнее. Если пункт выдачи товара находится далеко, то можно просто зайти на почту.
Нужно будет назвать номер товара или показать сотруднику штрих-код на смартфоне. Тех, кто приходит за товаром с Ozon, будут обслуживать в приоритетном порядке. Такая информация появилась на сайте «Почты России».
Напомним, ранее специалисты поделились, какие уловки ежедневно применяют маркетологи.