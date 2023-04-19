Заставят купить все: специалисты поделились, какие уловки ежедневно применяют маркетологи

Стало известно, как маркетологи заставляют нас купить даже то, что мы не хотим.

Эксперт заявил, что одной из самых распространенных уловок является наличие большой тележки у входа в магазин. Дело в том, что у нее внутри обычно остается пустое пространство. Обычно человек пытается его заполнить.

Также зеркала в магазине толкают на мысль заполнить свою тележку.

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Некоторые акции в магазине, где предлагается взять несколько вещей по более низкой цене, тоже могут стать опасными для кошелька.

Самые необходимые товары находятся далеко от кассы, чтобы человек в поисках взял что-нибудь еще. А вот мелкие товары оставляют около кассира. Пока человек стоит в очереди, он может захватить с собой последние детали для его корзины.