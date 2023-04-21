«Международные инвесторы как раз опасались»: эксперт объяснил, почему европейская валюта уже не та

Стало известно, почему евро списывают со счетов.
Оказалось, доля трансграничных транзакций с использованием евро в марте 2023 года снизилась до 32,64% от общего количества транзакций.
К слову, такая картина уже наблюдалась во время пандемии в 2020 году.
«В целом, подобного рода тенденция формируется в тот момент, когда возникает турбулентность на рынках, провоцирующая бегство инвесторов от рискованных активов в пользу активов «тихой гавани», — объяснил специалист.
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«Безусловно, это реакции на ужесточение финансовых условий, что обусловлено мартовскими проблемами в банковском секторе Европы и США. Мы имеем в виду банкротство ряда региональных банков в США, а также банкротство Credit Suisse», — добавил Шульгин в беседе с riamo.ru.
Напомним, ранее эксперт предсказал снижение цен на первичное жилье.