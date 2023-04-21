«Будет существенным»: эксперт предсказал снижение цен на первичное жилье

Специалист по недвижимости рассказал, какая тенденция будет наблюдаться среди продаж квартир.
Валерий Латенков увидел рост спроса на первичное жилье. Однако объем таких предложений на рынке все равно превышает покупательский интерес. По словам эксперта, государство не может способствовать застройщикам в этом вопросе.
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В данный момент цены на новостройки выше, чем на вторичное жилье. При этом все может поменяться, уверен специалист.
«По нашим прогнозам, роста цен на «вторичку» такого, который позволит ей превысить стоимость первички, не будет, а значит, будет снижение цен на новостройки. При этом снижение будет существенным. Вопрос только в том, через какие потери к этой ситуации рынок придет и будут ли лопаться застройщики», – рассказал эксперт в беседе с lenta.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказала, какие категории товаров подорожают в ближайшее время.