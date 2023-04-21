«Будет существенным»: эксперт предсказал снижение цен на первичное жилье

Специалист по недвижимости рассказал, какая тенденция будет наблюдаться среди продаж квартир.

Валерий Латенков увидел рост спроса на первичное жилье. Однако объем таких предложений на рынке все равно превышает покупательский интерес. По словам эксперта, государство не может способствовать застройщикам в этом вопросе.

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В данный момент цены на новостройки выше, чем на вторичное жилье. При этом все может поменяться, уверен специалист.