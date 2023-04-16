«Конечно, поднимаются цены»: эксперт рассказала, какие категории товаров подорожают в ближайшее время

Стало известно, какие товары лучше приобретать в ближайшее время.

Оказалось, эксперты не советуют устраивать панику и скупать бытовую технику. Хотя на нее цены растут.

«Подорожать может весь импортный товар, включая не только бытовую технику, но и средства личной гигиены. На все, что покупается за валюту при слабеющем рубле, конечно, поднимаются цены», – заявила эксперт.

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Все дело в том, что большой спрос на товар только повысит цены на него.