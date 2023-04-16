«Конечно, поднимаются цены»: эксперт рассказала, какие категории товаров подорожают в ближайшее время

Стало известно, какие товары лучше приобретать в ближайшее время.
Оказалось, эксперты не советуют устраивать панику и скупать бытовую технику. Хотя на нее цены растут.
«Подорожать может весь импортный товар, включая не только бытовую технику, но и средства личной гигиены. На все, что покупается за валюту при слабеющем рубле, конечно, поднимаются цены», – заявила эксперт.
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Все дело в том, что большой спрос на товар только повысит цены на него.
«У меня нет возможности уверенно сказать, что подорожает сильнее всего. В таком вопросе нужно учитывать издержки. Определенные импортные товары везутся из дружественных стран, в которых не возникает нарушений логистики, а другие – из недружественных, то есть, через третьи страны. Именно за счет этого увеличиваются затраты на логистику», – добавила Ольга Чурилова.
«Население нашей страны совершает покупки именно в тот момент, когда начинается удорожание товаров. Люди с большим достатком покупают валюту, а с меньшим — бытовую технику. Из этого следует, что спрос рождает предложение. Цены растут не столько от роста курса валют, сколько от повышенного спроса на эти товары», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее экономист объяснила, почему не стоит хранить сбережения в рублях.