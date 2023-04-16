«Внесли в Госдуму законопроект»: за какие сообщения в зарубежных мессенджерах можно отдать до 700 тыс рублей

Мессенджеры

Мессенджеры. Фото: Global Look Press 

Депутат Антон Горелкин предупредил россиян.

Стало известно, за какие сообщения в мессенджерах может прилететь серьезный штраф.

Эксперт рассказал, что сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 700 тысяч для юридических лиц.

Основанием для наложения санкций станет разглашение в сообщениях некоторой личной информации. И коснется этот законопроект зарубежных мессенджеров.

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«Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры», – написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее эксперт назвал главную опасность для аккумулятора.

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