«Внесли в Госдуму законопроект»: за какие сообщения в зарубежных мессенджерах можно отдать до 700 тыс рублей

Стало известно, за какие сообщения в мессенджерах может прилететь серьезный штраф.
Эксперт рассказал, что сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 700 тысяч для юридических лиц.
Основанием для наложения санкций станет разглашение в сообщениях некоторой личной информации. И коснется этот законопроект зарубежных мессенджеров.
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«Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры», – написал Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее эксперт назвал главную опасность для аккумулятора.