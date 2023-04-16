«Пользователи ноутбуков совершают ошибку»: эксперт назвал главную опасность для аккумулятора

Если вы оставляете ноутбук заряжаться на ночь, вы «убиваете» свою технику.

Стоит отметить, что компьютер не испортится за один или даже несколько дней. Однако через год емкость аккумулятора значительно уменьшится из-за высоких температур.

По словам специалиста, три фактора могут повлиять на срок службы аккумулятора в ноутбуке: число циклов заряда и разряда, уровень напряжения и высокие температуры.

«Многие пользователи ноутбуков совершают ошибку, когда регулярно оставляют заряжаться ноутбук всю ночь, тем самым подвергая его воздействию высоких температур...», – отметил эксперт.

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