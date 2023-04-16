«Пользователи ноутбуков совершают ошибку»: эксперт назвал главную опасность для аккумулятора

Если вы оставляете ноутбук заряжаться на ночь, вы «убиваете» свою технику.
Стоит отметить, что компьютер не испортится за один или даже несколько дней. Однако через год емкость аккумулятора значительно уменьшится из-за высоких температур.
По словам специалиста, три фактора могут повлиять на срок службы аккумулятора в ноутбуке: число циклов заряда и разряда, уровень напряжения и высокие температуры.
«Многие пользователи ноутбуков совершают ошибку, когда регулярно оставляют заряжаться ноутбук всю ночь, тем самым подвергая его воздействию высоких температур...», – отметил эксперт.
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«Исследование показало, что если вы храните аккумулятор постоянно заряженным на 100% при температуре выше 30 градусов в течение одного года, то максимальная емкость аккумулятора упадет до 65%», – добавил менеджер.
Эксперт посоветовал не оставлять ноутбук подключенным к сети на целую ночь.
«Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора лучше отказаться от привычки постоянно оставлять ноутбук подключенным к сети или дожидаться его полной разрядки. А также старайтесь избегать большого перепада температур», – резюмировал Дубынин в беседе с ria.ru.