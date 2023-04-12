Zara и Bershka под новыми названиями откроются в «Мегах» этой весной

Новость для тех, кто продолжает ездить в «Мегу». Этой весной в торговых центрах данной сети откроет около полусотни магазинов ушедшей из России компании Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear другие бренды) под новыми названиями.

«У нас этих магазинов 49, с ними действующие контракты. Они откроются весной», — цитирует ТАСС руководителя отдела аренды компании Ingka Centres в России Светлану Бурзянцеву.

По ее словам, бренды группы Inditex, включая Zara, занимают в «Мегах» 50 тысяч квадратных метров. Упомянутые открытия новых магазинов предположительно произойдут в мае 2023 года в каждом городе присутствия сети одновременно. Работа по наполнению торговых залов уже идет.