Уже набирают сотрудников: Bershka вернется в Россию под новым названием

Сеть магазинов Bershka вернется в Россию под новым названием — Ecru. Это произойдет уже в апреле 2023 года. Вместе с ней камбэк под новыми вывесками совершат ранее ушедшие из России Pull&Bear (теперь они будут называться DUB) и Zara (новое название — Maag). Открытие новых магазинов могло бы состояться и раньше, но его перенесли из-за землетрясений в Турции. А пока что компании активно набирают новый персонал в РФ, им нужно около 4500 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, отмечая, что сейчас Bershka (а точнее владеющая брендом компания Inditex) обзванивает старых сотрудников и предлагает вернуться. Ей нужны люди в 240 магазинов по всей стране. Условия — 192 рубля в час плюс бонусы от продаж.