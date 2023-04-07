Наденьте немедленно: эти аксессуары будут самыми востребованными весной

Эксперты рассказали, какой аксессуар превратит любую девушку в самую модную и привлекательную.

В этом сезоне любительницы роз могут ликовать: чокер с этим цветком будет самым трендовым украшением. К слову, цветок может быть и искусственным. Этот аксессуар отлично дополнит как официальный образ, так и верчений аутфит. Главное — подобрать верный размер розы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Для вечернего варианта подходят белые, красные, черные и даже желтые розы. Размер тоже не имеет большого значения. А вот для делового наряда лучше остановиться на черной розе небольшого диаметра. Об этом рассказали в wday.ru.