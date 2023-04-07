Стрижки с челкой, которые освежат лицо и сделают самой модной этой весной

Стилисты рассказали, какие прически будут самыми модными этой весной.

Оказалось, любителям челки можно не переживать. Так называемая челка-шторка будет популярна в этом сезоне. Стрижка с такой челкой добавит к вашему образу еще больше женственности и воздушности. Особенно эта прическа придется по вкусу возрастным красавицам. Так как она скроет морщины.

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Еще одна модная прическа — рваная челка. Она тоже обладает антивозрастным эффектом. Такая стрижка сделает образ модницы свежим и дерзким.

Стоит обратить внимание и на удлиненную челку. Такой вариант челки позволит вам сделать образ невероятно нежным. Об этом рассказали специалисты sterlegrad.ru.